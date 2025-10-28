ريال مدريد يشترط 4.5 مليون يورو لإعارة نجمه في الميركاتو الشتوي

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من إمكانية السماح لمهاجمه البرازيلي الشاب إندريك بالرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

واشترط النادي الملكي حصوله على مبلغ لا يقل عن 4.5 مليون يورو مقابل نصف موسم.

إندريك يفضل الخروج إعارة من ريال مدريد من أجل المشاركة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مستقبل إندريك بات محل اهتمام واسع داخل أروقة النادي الأبيض، في ظل حالة القلق المتزايدة من استمرار غيابه عن المشاركة.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا بدأ عبر وكالته في الاستماع للعروض القادمة من أندية أوروبية ترغب في ضمه على سبيل الإعارة، بعدما منح نفسه مهلة لا تتجاوز شهرين لتقييم وضعه الحالي مع المدرب تشابي ألونسو.

وفي حال لم تتغير وضعيته خلال تلك المدة، واستمر ابتعاده عن التشكيلة الأساسية، فإن اللاعب سيقرر الرحيل مؤقتًا في يناير.

إندريك يفضل اللعب خارج إسبانيا وعينه على مونديال 2026

كما أن إندريك يفضل خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا، لأنه لا يتصور الدفاع عن ألوان نادٍ آخر داخل البلاد غير ريال مدريد، الذي لا يزال يحلم بالنجاح معه على المدى الطويل.

كما يسعى المهاجم البرازيلي للانتقال إلى فريق يشارك في بطولة أوروبية، ويفضل أن تكون دوري أبطال أوروبا، حتى يضمن الظهور في أعلى مستوى ممكن، ما يعزز فرصه في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.