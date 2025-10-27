650 مليون مشاهد لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة حول العالم

شهدت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، التي أقيمت مساء أمس الأحد، في الليجا، رقما غير مسبوق في نسب المشاهدة العالمية، إذ تابعها أكثر من 650 مليون مشاهد حول العالم، ما يؤكد مجددا أن الكلاسيكو الإسباني لا يزال الحدث الكروي الأكثر مشاهدة على الكوكب.

نقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في 180 دولة

وبحسب التقرير الذي نقله موقع فوت أفريكا، فقد تم نقل اللقاء إلى أكثر من 180 دولة، وشاهده جمهور من خمس قارات، ليتفوق بذلك في نسب المشاهدة على العديد من المباريات الأوروبية الكبرى.

ويعود هذا الإقبال الضخم إلى جاذبية المواجهة التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تجمع بين النجوم الكبار، والإرث الرياضي، والتنافس الكروي العريق، فضلًا عن كونها أول مواجهة بين هانزي فليك وتشابي ألونسو كمدربين في الكلاسيكو.

ريال مدريد يفوز على برشلونة في مباراة مثيرة

وسجل جود بيلينجهام هدفًا وقدم تمريرة حاسمة لزميله كيليان مبابي في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه برشلونة، لينهي سلسلة من أربع خسائر أمام منافسه الكتالوني ويعزز صدارة الفريق لدوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأحد.

ومنح كيليان مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الكتالوني في الدقيقة 38 إثر خطأ من أردا غولر.

واستعاد ريال مدريد تقدمه بعدها بخمس دقائق عن طريق بيلينجهام بتسديدة مباشرة من داخل الست ياردات، بعد انطلاقة فردية رائعة من فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدّمًا بخمس نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.

وبعد أربع هزائم متتالية أمام برشلونة في ثلاث بطولات خلال الموسم الماضي، دخل ريال مدريد المباراة وكأنه فريق بحاجة ماسة إلى فوز معنوي يعزز الثقة في مشروع المدرب الجديد هانز فليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.