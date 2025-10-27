الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

650 مليون مشاهد لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة حول العالم

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

شهدت مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، التي أقيمت مساء أمس الأحد، في الليجا، رقما غير مسبوق في نسب المشاهدة العالمية، إذ تابعها أكثر من 650 مليون مشاهد حول العالم، ما يؤكد مجددا أن الكلاسيكو الإسباني لا يزال الحدث الكروي الأكثر مشاهدة على الكوكب.

نقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في 180 دولة 

وبحسب التقرير الذي نقله موقع فوت أفريكا، فقد تم نقل اللقاء إلى أكثر من 180 دولة، وشاهده جمهور من خمس قارات، ليتفوق بذلك في نسب المشاهدة على العديد من المباريات الأوروبية الكبرى.

ويعود هذا الإقبال الضخم إلى جاذبية المواجهة التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تجمع بين النجوم الكبار، والإرث الرياضي، والتنافس الكروي العريق، فضلًا عن كونها أول مواجهة بين هانزي فليك وتشابي ألونسو كمدربين في الكلاسيكو.

ريال مدريد يفوز على برشلونة في مباراة مثيرة 

وسجل جود بيلينجهام هدفًا وقدم تمريرة حاسمة لزميله كيليان مبابي في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه برشلونة، لينهي سلسلة من أربع خسائر أمام منافسه الكتالوني ويعزز صدارة الفريق لدوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأحد.

ومنح كيليان مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الكتالوني في الدقيقة 38 إثر خطأ من أردا غولر.

واستعاد ريال مدريد تقدمه بعدها بخمس دقائق عن طريق بيلينجهام بتسديدة مباشرة من داخل الست ياردات، بعد انطلاقة فردية رائعة من فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدّمًا بخمس نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.

وبعد أربع هزائم متتالية أمام برشلونة في ثلاث بطولات خلال الموسم الماضي، دخل ريال مدريد المباراة وكأنه فريق بحاجة ماسة إلى فوز معنوي يعزز الثقة في مشروع المدرب الجديد هانز فليك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ضد برشلونة الليجا برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو

مواد متعلقة

تفاصيل تسجيلات تقنية الفيديو في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يحلق بالصدارة، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة بيتيس وأتلتيكو مدريد 

تعليق الصحف الإسبانية على فوز ريال مدريد أمام برشلونة 1/2 في الكلاسيكو

دي يونج يدافع عن لامين يامال: رد فعل لاعبي ريال مدريد مبالغ فيه

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية