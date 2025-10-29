الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن بخطة الهجوم الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

فادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، أبلغت الإدارة الأمريكية بخطتها للهجوم على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطتها لمهاجمة غزة، في أعقاب ما ادعته بـ"انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار" في القطاع.

كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية قولها إن خطوة توسيع المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر تم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية.


وذكر مصدر مسؤول إسرائيلي رفيع أن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تعتزم في هذه المرحلة نسف الاتفاق، وإعلان استئناف القتال".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من الثلاثاء، بتوجيه ضربات عسكرية في قطاع غزة عقب اتهامات لحماس بخرق اتفاق اتفاق التهدئة.

وقال مكتب نتنياهو: "في ختام مشاورات أمنية أصدر نتنياهو تعليمات للجيش بشن ضربات قوية وفورية على قطاع غزة".
 

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان له إن "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا لمهاجمتها الجنود في غزة، وانتهاكها اتفاق إعادة الرهائن".

وأضاف: "هجوم حماس على الجنود في غزة،  يتجاوز خطًا أحمرَ واضحًا"، متوعدًا بالرد عليه "بقوة كبيرة".

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أكدت، في وقت سابق  الثلاثاء، أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.


وأكدت في بيان "أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار. إن القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي ترامب".

