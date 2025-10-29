الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: صفقة السلام في غزة "تدخل المرحلة الثانية"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن عملية السلام في الشرق الأوسط تدخل مرحلتها الثانية.


وقال ترامب على متن رحلة الرئاسة أثناء توجهه من طوكيو إلى كوريا الجنوبية: "نحن ندخل المرحلة الثانية".

ومع ذلك لم يوضح الرئيس الأمريكي ما الذي يتوقعه من هذه المرحلة الجديدة من صفقة السلام.

وكان ترامب رد على سؤال بشأن استئناف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة قائلًا: "سمعت بذلك منذ قليل (….) لقد قتلوا جنديًّا إسرائيليًّا. فانتقمت إسرائيل، وكان يجب عليهم الرد. عندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد".

وأجاب على سؤال بشأن إذا ما كان قلِقًا بشأن تعرض وقف إطلاق النار للخطر، قائلًا: "لا، عليك أن تفهم أن حماس جزء صغير جدًا من مسألة السلام في الشرق الأوسط، ويجب عليهم أن يتصرفوا بشكل جيد (...) إذا كانوا جيدين فسيكونون سعداء، وإذا لم يكونوا جيدين فسيتم القضاء عليهم".


في الوقت نفسه قال ترامب إن على إسرائيل الرد على الهجمات المحتملة من حركة حماس، مضيفا أن ذلك لن يؤدي إلى انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"لا شيء سيعرض اتفاق غزة للخطر".

وأضاف:"حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط... اذا اضطررنا فسنقضي على حماس بسهولة بالغة، وسينتهي وجود حماس. كنا نفضل عدم ذلك. أبرمنا اتفاقًا معهم".


وأمس الثلاثاء وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.


ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.


فيما أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق نار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، يوم الأحد، والذي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية السلام في الشرق الاوسط المرحلة الثانية صفقة السلام قطاع غزة إسرائيل حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

برنامجي فوق سن الـ 18 ودخلي بالدولار، أبرز اعترفات البلوجر محمد عبد العاطي بعد إحالته للجنايات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

ضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة و340 متهما بقضايا مخدرات

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

انخفاض اليوريا العادي وارتفاع النشادر المخصوص، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads