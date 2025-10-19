ندوة نقدية باتحاد كتاب مصر تناقش "وشوشات البدر" للشاعر عصام بدر

استضافت شعبة شعر الفصحى بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر عاطف الجندي، ندوة نقدية يوم الأربعاء الماضي 15 أكتوبر 2025، لمناقشة ديوان "وشوشات البدر" للشاعر عصام بدر، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وشهدت الندوة حضورا لافتا ضم الشاعر والإعلامي السيد حسن، نائب رئيس النقابة، وعدد كبير من الأدباء والشعراء، بالإضافة إلى عضوي لجنة شعبة شعر الفصحى الشاعرة آيات عبد المنعم والشاعر جمال ربيع.

وافتتح الشاعر عاطف الجندي اللقاء بكلمة ترحيبية، وقدم فيها شذرات من السيرة المهنية والإبداعية للشاعر عصام بدر.

وأشار إلى تخرجه في كلية دار العلوم عام 1993 وحصوله على دبلوم الدراسات العليا في التربية وعلم النفس من جامعة الزقازيق عام 1994.

وذكر الجندي المناصب الأدبية للشاعر عصام بدر، فهو عضو اتحاد كتاب مصر، ونائب رئيس النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالقليوبية، ومؤسس ملتقى الفرسان الأدبي، والأمين العام لجمعية شعلة الإبداع الأدبي، وعضو عامل بنادي أدب القناطر الخيرية، ومحاضر مركزي بوزارة الثقافة.

كما استعرض دواوينه الشعرية الخمسة: "من أجل عينيها"، "عزف على وتر مؤرق"، "لا يموت سواي"، "الرقصة الأولى"، و"شدي القيد واختبري"، منوها بتكريمه من عدة جهات أدبية.

تخلل الندوة فقرات فنية؛ حيث قدم الفنان العراقي جاسم حيدر أغنية وطنية عن أكتوبر، وموال عراقي، قبل أن يلقي الشاعر عاطف الجندي إحدى قصائد الديوان.

من جانبه، تحدث الشاعر عصام بدر عن رسالة الشعر، مؤكد أهمية أن يحمل الإبداع ويعبر عن قضايا وهموم الوطن، وتطرق إلى الأحداث الجارية في غزة مشيد بشجاعة المقاومة هناك، ثم ألقى قصيدة "رسالة إلى طفلة فلسطينية"، ومختارات أخرى من ديوانه "وشوشات البدر".

رؤية نقدية شاملة لديوان وشوشات بدر

وقدم الشاعر والإعلامي السيد حسن رؤية نقدية شاملة ووافية عن الديوان وعن كاتبه، وبدأ حديثه بالتوقف عند العنوان "وشوشات البدر"، موضحا أنه عنوان مميز يحمل دلالات متعددة؛ منها الود والصداقة، وأيضا ذاتية الشاعر وشيء من الزهو، مشيرا إلى أن العنوان قابل للتفسير بأكثر من طريقة.

ورأى حسن أن القارئ يشعر بحالة من الطمأنينة من الغلاف وحتى نهاية الديوان؛ لخلوه من الألغاز، وسهولة ورشاقة اللغة التي أراد الشاعر أن يقترب من خلالها إلى قرائه. وعبر عن إعجابه بعدد كبير من قصائد الديوان، خاصة قصيدة "همسة" التي رأى أنها "فلتت من أسر العلاقة بين الرجل والمرأة" كما في باقي القصائد.

وشرح السيد حسن صورة وحضور المرأة في شعر عصام بدر، مؤكدًا أنه إذا غاب طيف المرأة عن القصيدة صارت "كالصحراء الجرداء لا زرع فيها ولا ماء"، وأن هذا الطيف يأتي ليصور إما الوطن، أو الحياة، أو الحرية، أو المرأة نفسها.

وضرب مثال بشعر عنترة العبسي الذي يوصف بأنه من شعراء الغزل، في حين أنه كان يتغزل في الحرية ويتحدث عن ذاته، مشيرا إلى أهمية البدء بالغزل في الشعر القديم حتى في أغراضه الأخرى كالخمريات.

كما تحدث عن خصوصية عصام بدر كشاعر، لافتا إلى أنه وصف في البداية بـ"شاعر الفلاحين"، لكنه سرعان ما تحول للكتابة عن المرأة والأم. ودلل حسن على ذلك بقصائد مثل "بنت البندر"، و"فطنة عكاز"، و"أنت القصيدة"، و"الأزهر"، مشيرا إلى أن الأخيرة تتميز بخصوصية وتفرد في حقلها الدلالي وبنائها الشعري عن باقي القصائد.

وتناول السيد حسن جملة من السمات الفنية التي تميز أشعار عصام بدر، منها بناء الجملة الشعرية الذي يعتمد على فكرة الثنائية من حيث ذكر الكلمة وعكسها، والمقابلة، ورد العجز على الصدر، موضحا أن هذه الثنائية تثير ذهن المتلقي وتثير الأسئلة، وقدم نماذج من قصائد الديوان للتطبيق على رؤيته.

وأشار الناقد إلى إجادة الشاعر في استخدام وتوظيف اللغة بشكل رائع، وتعدد استخدامه للضمائر ما بين المتكلم والمخاطب. كما نوه ببراعة الشاعر في مخاطبة النفس رغم توجيه الخطاب في القصيدة إلى الآخر، فهو شاعر يواسي نفسه ويقوي عزيمته بذاته.

ومن السمات التي أبرزها حسن: قوة الشاعر في الإمساك بالقصيدة، وهو ما ساعده فيه قصر أو متوسط طول القصائد، وخاصية التدوير حيث يرد ختام القصيدة على بدايتها، وظاهرة الأبيات المنفصلة المتصلة التي تندرج جميعها ضمن خيط إبداعي واحد.

وتحدث عن ميل الشاعر إلى الغزل الحسي، وخلطه بالحسي والمعنوي في قليل من القصائد، مع ضرب أمثلة تطبيقية. كما أشاد ببراعة الشاعر في استخدام التورية التي تحمل "زهوا إنسانيا تجاه ذاته الشاعرة"، وتطرق إلى البحور الشعرية المستخدمة في القصائد وقلة استخدامه للتناص.

واختتم الشاعر والإعلامي السيد حسن حديثه بتوجيه الشكر لعصام بدر على ديوانه "وشوشات البدر" لما يحمله من مضامين وأغراض شعرية وسمات فنية بديعة، يغلفها روح من الود.

