وزير الثقافة الأردني والأمين العام "للكتاب العرب" يفتتحان مؤتمر "دارة الشعراء" بالأردن

افتتح وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة والدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني دارة الشعراء الأردنيين "دورة الشاعر الراحل عبدالمنعم الرفاعي" بمشاركة عربية واسعة من الكتاب والشعراء والمبدعين العرب.

من جهته أعرب علاء عبد الهادي في كلمته، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر، بصحبة عدد وازن من الشعراء والنقاد في الأردن، موطن الجمال ومعهد القصيد.

عبد الهادي: باسم "الكتاب العرب" القضية الفلسطينية مركزية علي رأس كافة القضايا العربية

وقال إن المؤتمر يأتي في ظرف عربي يسود فيه الالتباس ويعلو فيه صوت المحتل الإسرائيلي ويمتد في ظله، مؤكدا باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ثبات رؤية المثقف العربي إلى القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية التي تأتي على رأس القضايا العربية قاطبة.

ونوه بأن هذا المؤتمر يعد لبنة من لبنات كثيرة تسهم في إقامة وعي المواطن العربي وثقافة الحوار والجمال وتشييد الانتماء في زمن الالتباس، حيث يصبح الحفاظ على ثوابت الضمير الثقافي العربي مهدا لأي انتماء ووعي ثقافي حقيقي، وفي مقدمة هذه الثوابت القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الشعر هو طاقة التجديد الكامنة في أية لغة، والتي لا يكتشفها أو يستدعيها في حضورها الآخاذ إلا الشاعر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من يكتبون الشعر، لكن الشعراء قلة كما كانوا على مر التاريخ.

من جهته ثمن وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، عناوين الجلسات التي تتناول مفردات تتصل بتحولات العصر ولغته، ووظيفة الشعر ودوره في العالم المعاصر وتاريخه ومستقبل الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المفردات تشكل مفاصل مهمة للمشهد الثقافي والشعري العربي، بدءا من تأطير الموضوع الشعري وقضاياه، مرورا بالهيئات الثقافية والموروث الشعري، وأزمات الشكل والمضمون، والشعر العربي في الفضاء الرقمي، وصولا إلى مستقبل الشعر العربي.

