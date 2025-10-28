الدوري الإيطالي، تعادل أتالانتا وميلان 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، إنتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا أمام ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم ميلان في الدقيقة 4 عن طريق صامويل ريتشي، ثم تعادل أتالانتا في الدقيقة 35 عن طريق أديمولا لوكمان

ميلان الإيطالي، فيتو

فيما، أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لنادي أتالانتا وماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقيهما للمواجهة الهامة بين الفريقين في الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يقع أتالانتا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

دخل ميلان مباراته أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، يوسف فوفانا، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: أليكسس سايليمايكرس، أليكس خيمينيز، رافائيل لياو.

أتالانتا الايطالي، فيتو

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

فيما دخل أتالانتا مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، إيزاك هين، هونست أهانور، دافيدي زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إديرسون، لورينزو بيرناسكوني.خط الهجوم: ماريو باساليتش، تشارلز دي كاتيلايير، أديمولا لوكمان.

