رياضة

نابولي وروما يتقاسمان قمة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثامنة

نابولي
نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي، يتقاسم نابولي وروما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو بعد انتهاء الجولة الثامنة.

 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثامنة

1- نابولي 18 نقطة 
2- روما 18 نقطة
3- ميلان 17 نقطة
4- إنتر ميلان 15 نقطة
5- بولونيا 14 نقطة
6- كومو 13 نقطة
7- أتالانتا 12 نقطة
8- يوفنتوس 12 نقطة
9- أودينيزي 12 نقطة
10- لاتسيو 11 نقطة
11- كريمونيزي 11 نقطة
12- تورينو 11 نقطة
13- ساسولو 10 نقاط
14- كالياري 9 نقاط
15- بارما 7 نقاط
16- ليتشي 6 نقاط
17- فيرونا 5 نقاط
18- فيورنتينا 4 نقاط
19- بيسا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

الجريدة الرسمية