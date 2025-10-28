الأربعاء 29 أكتوبر 2025
التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي

ميلان الايطالي، فيتو
ميلان الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لنادي أتالانتا وماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقهم للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.

ويحل ميلان ضيفًا على أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يقع أتالانتا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، يوسف فوفانا، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: أليكسس سايليمايكرس، أليكس خيمينيز، رافائيل لياو.

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، إيزاك هين، هونست أهانور، دافيدي زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إديرسون، لورينزو بيرناسكوني.خط الهجوم: ماريو باساليتش، تشارلز دي كاتيلايير، أديمولا لوكمان.

