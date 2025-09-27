أتالانتا بـ10 لاعبين يتعادل مع يوفنتوس 1/1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا، بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي جرت بمعقل اليوفي ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

سجل كمال الدين سليمانا هدف أتالانتا في الدقيقة 45+1، وتعادل لفريق يوفنتوس اللاعب خوان كابال في الدقيقة 78.

وتعرض الهولندي مارتن دي رون لاعب أتالانتا للطرد في الدقيقة 80.

تشكيلة يوفنتوس شهدت العديد من المفاجأت، أبرزها جلوس فلاهوفيتش وجوناثان ديفيد، مهاجمي الفريق، على مقاعد البدلاء، فيما لعب أوبيندا كمهاجم صريح.

وغاب فرانسيسكو كونسيساو، جناح بيانكونيري، عن المباراة، ليحل أدزيتش بدلا منه على الجناح الأيمن.

تشكيل يوفنتوس ضد أتالانتا

دي جريجوريو - جاتي - بريمر - كيلي - كالولو - كوبمينرز - تورام - كامبياسو - أدزيتش - أوبيندا – يلدز.

تشكيل أتالانتا أمام يوفنتوس

كارنيسكي - كوسونو - ديمسيتي - أهانور - بيلانوفا - دي رون - بازاليتش - زاباكوستا - ساماردزيتش - سوليمانا - كريستوفيتش.

يوفنتوس دخل لقاء الليلة وفي جعبته 10 نقاط من أربع مباريات (3 انتصارات وتعادل) ويرفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما يأتي أتالانتا سادسا برصيد 9 نقاط (انتصاران و3 تعادلات)، ولم يُهزم أي من الفريقين حتى الآن.

