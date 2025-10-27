الإثنين 27 أكتوبر 2025
لاتسيو يفوز على يوفنتوس 0/1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس بنتيجة 0/1 لـ لاتسيو، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

سجل توما باشيتش هدف لاتسيو في شباك يوفنتوس في الدقيقة 9.

وبهذه النتيجة يرفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: كالولو، كامبياسو، فيديريكو جاتي، لويد كيلي.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، تون كوبمينيرز، ويستون ماكيني.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، فرانسيسكو كونسيساو، جوناثان ديفيد.

فوز روما على ساسولو

سقط فريق ساسولو على أرضه ووسط جماهيره بالخسارة أمام ضيفه روما، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “مابي - سيتا ديل تريكولور”، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي.

سجل هدف فوز روما اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

 

الجريدة الرسمية