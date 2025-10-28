الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي،
الدوري الإيطالي، فيتو

 تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

ليتشي × نابولي - 8:30 مساء 

أتالانتا × ميلان - 10:45 مساء

ومن المقرر أن تستأنف غدا الأربعاء باقي مباريات الجولة، وموعدها كالتالي:

يوفنتوس × أودينيزي - 8:30 مساء

كومو × هيلاس فيرونا - 8:30 مساء

روما × بارما - 8:30 مساء

جنوى × كريمونيسي - 10:45 مساء

إنترميلان × فيورنتينا - 10:45 مساء

بولونيا × تورينو - 10:45 مساء

 

الجريدة الرسمية