أخبار الفن اليوم:" طرح برومو النسخة الجديدة من برنامج "أبلة فاهيتا".. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد الحلواني بعد جراحة بالقلب.. ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية يكرم اسم الراحل يحيى عزمي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

كرم ملتقي RT DOC للأفلام الوثائقية الباحث السينمائي والأكاديمي الدكتور الراحل يحيي عزمي، وتسلمتها عنه زوجته الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون.

وحرصت الدكتورة غادة جبارة على شكر قناة RT على التكريم، وأيضا على استضافة ملتقي الأفلام الوثائقية الذي يعزز العلاقات الروسية المصرية، مؤكدة أن كبار أساتذته وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والأكاديميات المصرية المختلفة درسوا في روسيا، وعادوا لنقل هذه الخبرات للطلاب والفنانين المصريين.

روجت منصة شاهد عبر حساباتها الرسمية للمسلسل الجديد سنجل ماذر فاذر، الذي يجمع النجمة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة، تمهيدًا لعرضه قريبًا على المنصة وقناة MBC مصر.

ونشر حساب المنصة بوستر العمل مرفقا بتعليق: "في زمن التريندات، الطلاق مش نهاية القصة

ساعات بيكون بداية حكاية جديدة بين أب وأم

بيحاولوا يربّوا ابنهم وسط عالم بيقيس كل حاجة بعدد اللايكات وده اللي هنشوفوا مع شريف وسلمى في مسلسل #سنجل_ماذر_فاذر.. يعرض مجانًا قريبًا على

#Shahid".

كشفت مجموعة MBC عن برومو النسخة الجديدة من برنامج “أبلة فاهيتا”، والذي يحمل عنوان “أبلة فاهيتا فونطاستيك” ومن المقرر عرضه قريبا

وتأتي النسخة الجديدة من برنامج أبلة فاهيتا، بعد تحقيق الأجزاء السابقة للنجاح من خلال استضافة عدد كبير من نجوم الفن.

وفي وقت سابق كان، قد استضاف الإعلامي عامر بن جساس الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامجه "المغرد" الذي يذاع عبر شاشة أبو ظبي الفضائية، كشفت فيه عن العديد من جوانب شخصيتها الداخلية.

تعرض الفنان أحمد الحلواني لأزمة صحية أمس الأحد، نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات بالعجوزة

وقال أحمد الحلواني في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه أجري عملية قسطرة بالقلب مع تركيب دعامتين، وتم حجزه بالعناية المركزة، ولكن حالته الصحية أصبحت في تحسن كبير.

شارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل.

وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلا ايجابيًا من قبل المتابعين

واقترب الفنان ياسر جلال من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

طرح الفنان محمود العسيلي منذ قليل، أغنية “كله فلة” من فيلم “السادة الأفاضل” بمشاركة المطربة بوسي، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية“كله فله” من كلمات منة عدلي القيعي، ومن ألحان عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

وجه الفنان عمرو سعد رسالة للفنانة منة شلبي بعد إعلان زواجها من المنتج أحمد الجنايني منذ أيام، وسط حالة من السعادة من زملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئة العروسين

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، مؤكدًا أنه كتب كلمات أغنيتين ينتميان للون الدراما اللتين سيتم طرحهما قريبًا.

قال “المالكي” في تصريح خاص لـ"فيتو": "الأغنيتين ينتميان إلي اللون الدرامي، الأولي من كلماتي وألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم.

وتابع: “دي الأغنية الوحيدة اللي اشتغلتها مع رحيم الله يرحمه وسمعتها لـ أليسا وخدتها والأغنينين دول متعرضوش علي مطرب أو مطربة قبلها”.

