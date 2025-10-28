الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمود العسيلي يطرح أغنية "كله فلة" مع بوسي من فيلم "السادة الأفاضل"

محمود العسيلي وبوسي
محمود العسيلي وبوسي

طرح الفنان محمود العسيلي منذ قليل، أغنية “كله فلة” من فيلم “السادة الأفاضل” بمشاركة المطربة بوسي، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية كله فلة لمحمود العسيلي وبوسي 

أغنية“كله فله” من كلمات منة عدلي القيعي، ومن ألحان عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

فيلم السادة الأفاضل 

وكان الفنان أشرف عبد الباقي روج لفيلمه الجديد “السادة الأفاضل” قبل أيام من طرحه في دور العرض، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أرفقه بالبوستر الرسمي للعمل.  

وكتب عبد الباقي في تعليقه بوقت سابق على البوستر: “فيلم السادة الأفاضل من إخراج كريم الشناوي يوم ٢٢ أكتوبر في سينمات مصر، و٣٠ أكتوبر في جميع سينمات الوطن العربي”.

الفيلم يُعد من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

يشارك في بطولة "السادة الأفاضل" نخبة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

