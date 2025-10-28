تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد الحلواني بعد إجرائه عملية بالقلب

تعرض الفنان أحمد الحلواني لأزمة صحية أمس الأحد، نقل علي أثرها إلي أحد المستشفيات بالعجوزة

وقال أحمد الحلواني في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه أجري عملية قسطرة بالقلب مع تركيب دعامتين، وتم حجزه بالعناية المركزة، ولكن حالته الصحية أصبحت في تحسن كبير.

الفنان أحمد الحلواني يتعرض لأزمة صحية

وكان “فيتو” في عام 2022 قد أجرى لقاء مع الفنان أحمد الحلواني أكد خلاله أن يتمنى التعاون مع مصطفى شعبان بعد تعاونهما سويا في عدة أعمال فنية، وقال: "مستني مصطفى شعبان يرضى عني أنا كلمته وقالي أنت معايا ويا مسهل الحال يارب".

ولبى الفنان مصطفى شعبان طلب أحمد الحلواني، حيث ظهر في مسلسله الجديد “المعلم” الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024

وشارك الفنان أحمد الحلواني علي مدار مشواره بالعديد من الأدوار، حيث شارك في فيلم العالمي، نمس بوند، كتكوت، الأولة في الغرام، والسيد أبو العربي وصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.