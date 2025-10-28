عمرو سعد: منة شلبي فنانة جميلة وكنت عارف بجوازها (فيديو)

وجه الفنان عمرو سعد رسالة للفنانة منة شلبي بعد إعلان زواجها من المنتج أحمد الجنايني منذ أيام، وسط حالة من السعادة من زملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئة العروسين

عمرو سعد يعلق علي زواج منة شلبي

وقال عمرو سعد في تصريحات تلفزيونية:" كنت عارف بزواج منة شلبي، وباركت لها من يومين.. منة نجمة كبيرة وإنسانة رائعة تستاهل كل الخير

وكانت قد نشرت النجمة منة شلبي أول صورة لها مع المنتج أحمد الجنايني بعد الإعلان رسميا عن زواجهما.

وبدأت منذ صباح السبت الماضي رسائل حب متبادلة بين الثنائي على الفيسبوك، بدأها أحمد الجنايني عندما كتب: "إحساس حلو إني أكتب براحتي ومفيش على راسي بطحة وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع معجزات"، وبعدها كتبت منة: "ها وقد أتممننا نصف ديننا والله ما نعرف إزاي".

وبعدها نشر أحمد الجنايني صورة تجمعه بمنة ومعهما درع تكريمها في مهرجان الجونة وكتب عليها: "إلى العالم هي نجمة أما بالنسبة لي فهي كل شيء"، لترد عليه منة برسالة مقتضبة: "بحبك"، وعلق عدد كبير من الفنانين على الصورة ومن بينهم: “طه دسوقي، شيكو، ياسمينا العبد، هنادي مهنا، محمد أنور، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر”، وغيرهم من الفنانين.

وأعلنت الفنانة منة شلبي عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

ومع الإعلان عن زواج منة شلبي من أحمد الجنايني تساءل الكثيرون عن هوية المنتج أحمد الجنايني، والذي يعد واحدا من أبرز المنتجين المتواجدين علي الساحة الفنية.

حيث أنتج العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، وبدأ مشواره في 2007 مع هند صبري من خلال مشاركته بالإنتاج مع شقيقه طارق الجنايني في إنتاج برنامج الشقة.

وتعاون “الجنايني” مع نجوم الفن، ومن أبرز أعماله فيلم فيها إيه يعني، وفيلم وقفة رجالة، وأنتج مسلسل موضوع عائلي، كما أنه أنتج أيضا مسلسل كتالوج، و أشاد ماجد الكدواني في لقاء سابق معه بمهنيته العالية قائلًا إنه "شخص يوفر الأمان والاحترام في التعامل، ومدقق في التفاصيل".

كما أنتج أحمد الجنايني أيضا أبو عمر المصري، حالة خاصة، البيوت أسرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.