طرح برومو النسخة الجديدة من برنامج "أبلة فاهيتا" (فيديو)

كشفت مجموعة MBC عن برومو النسخة الجديدة من برنامج “أبلة فاهيتا”، والذي يحمل عنوان “أبلة فاهيتا فونطاستيك” ومن المقرر عرضه قريبا

عودة برنامج أبلة فاهيتا

وتأتي النسخة الجديدة من برنامج أبلة فاهيتا، بعد تحقيق الأجزاء السابقة للنجاح من خلال استضافة عدد كبير من نجوم الفن.

وفي وقت سابق كان، قد استضاف الإعلامي عامر بن جساس الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامجه "المغرد" الذي يذاع عبر شاشة أبو ظبي الفضائية، كشفت فيه عن العديد من جوانب شخصيتها الداخلية.



وأكدت أبلة فاهيتا خلال لقائها في برنامج “المغرد”، أنه بعد غيابها ظهر عدد من المذيعات اللائي قلدنها في طريقة حوارها مع "الضيوف"

وأضافت "فاهيتا"، "أنا بحب الضيوف يكونوا على طبيعتهم، بس لو قدمت برنامج سياسي هسميه "ذئاب بلا أنياب" وأول ضيف هستضيفه هيكون "رئيس وزراء فنلندا"".

وتابعت فاهيتا: "مش معنى أن الضيف على راحته إن كل حاجة للنشر هما بيكونوا واثقين فيا.. وسيرين عبدالنور طلبت حذف مشاهد جوزها من الحلقة".

وعن سر نجاح برنامجها قالت، "كله عند الأبلة بيفك، وأنا أتناول الجوانب الإنسانية بدليل لميس الحديدي خلصت حلقة مع مدير صندوق النقد الدولي، وجات عندي وهاتك غنى ورقص، وهاني شاكر سخسخ هو وابنه من الضحك".

وأكدت فاهيتا أنها تغير من نوال الزغبي بطريقة ساخرة، وقالت، "هي صاحبة وائل كافوري وهو كراشي من زمان واللي بينا مش غيرة".

وأكدت أبلة فاهيتا أنها تتناول حوارها مع النجوم بزوايا مختلفة، “النجوم دول لحم ودم وبيجلهم انتفاخ واكتئاب، بياكلوا ويشربوبوا وبيخافوا من مراتتهم، ودي الحتة اللي أنا بموت فيها حياتهم كبني أدمين، ودي الحتة اللي الجمهور بيحب يشوفهم الضيف عامل زي السمكة البلطي ممكن تطلع منه سوشي وممكن تطلع منه فسيخ”.

وعن عمليات التجميل التي تجريها المذيعات قالت: زمان اللي كان يفرق مذيعة عن مذيعة هو طريقة إدارتها للحوار، لكن اليومين دول اللي يفرق هو الجوتشي والفلانتين اللي لابسينه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.