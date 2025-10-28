أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحفاظ على التراث والآثار المصرية ليس مجرد اهتمام ثقافي أو سياحي، بل هو واجب ديني وحضاري، لأن الآثار جزء من ذاكرة الأمة وشاهد على عظمة الإنسان المصري عبر العصور.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن العلماء المسلمين اهتموا منذ قرون بكتابة مؤلفات حول أهمية التراث والآثار، مشيرًا إلى أن من أبرزها كتاب "الرسالة المصرية" لأبي الحسن الأندلسي في القرن السادس الهجري، وكتاب "أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام" الذي ألّفه الشريف جمال الدين محمد بن عبد العزيز الحسيني الإدريسي، نقيب الأشراف في زمانه والمتوفى سنة 649هـ، والذي تناول فيه رمزية الأهرامات وأهميتها بوصفها من عجائب العالم التي تدعو الإنسان للتأمل في قدرة الخالق.

وأضاف الدكتور وسام أن الحافظ السخاوي — وهو من كبار أئمة الحديث بعد الحافظ ابن حجر — روى أنه زار الأهرام سنة 851هـ مع طلابه، وصعدوا إلى قمتها، وأن العالم البقاعي أنشد هناك قصيدة في التأمل في صنع الله، مؤكدًا أن هذا دليل على عمق الوعي لدى علماء الإسلام بقيمة الآثار باعتبارها دلائل على الإبداع الإنساني في ضوء الإيمان.

وأشار إلى أن الصحابة والأنبياء والأولياء مرّوا بهذه الأرض المباركة، وأن مصر كانت ولا تزال "المقام الكريم" و"المبوأ الصدق" كما وصفها القرآن الكريم، مؤكّدًا أن الله كتب لها الأمن إلى قيام الساعة بقوله تعالى: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»

وشدد الدكتور وسام على أن المصري لا يحتاج إلى توصية في حسن معاملة السائحين، فكرم الضيافة من طبعه الأصيل، وهذا ما يجعل الزائر يشعر بأن مصر بلد الأمن والجمال والإيمان.

وتابع: "حين يأتي السائح إلى مصر يرى الحضارة في الأخلاق قبل أن يراها في الحجارة، ويرى الجمال في الوجوه قبل أن يراه في المعابد."

وقال إن شعار المتحف هذا العام "هديّة مصر للعالم" يعبّر بصدق عن رسالة هذا البلد العريق، الذي علم العالم السلام من شرم الشيخ، ويعلّمه اليوم معنى الأمن من قلب المتحف المصري الكبير: "مصر بلد الأمن كما أنها بلد الإيمان، ومنها ينبع السلام والجمال إلى العالم أجمع."



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.