تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي من المقرر الإعلان عنها غدًا، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في مواقع العمل بالمحليات.

وشملت الحركة (162) قيادة محلية على مستوى الجمهورية، ونقل وتعيين (15) سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا، وشملت الحركة (134) رئيس مركز ومدينة وحي ، كما تم استبعاد (15) قيادة محلية لم تحقق المستوى المطلوب في الأداء.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: إن الحركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء في الوحدات المحلية، ودعم الكفاءات القادرة على تحقيق رضا المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في العمل التنفيذي

