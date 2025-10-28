الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ البحر الأحمر: تخصيص 150 شاشة بالمنشآت السياحية لنقل افتتاح المتحف الكبير (فيديو)

محافظ البحر الأحمر،
محافظ البحر الأحمر، فيتو

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، هو إنجاز تاريخي للتأكيد على حضارة مصر العظيمة، معلقا: تحدث في مصر إنجازات لا تحدث في العالم.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يجب على النشء معرفة ما تحققه مصر من إنجازات وتاريخ مصر العظيم، معلقا: لم أر حضارة مصر في أي دولة بالعالم.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير شاهد على حضارة عريقة، موضحا أنه معدلات السياحة في البحر الأحمر مرتفعة، وتم التعاون مع المنشآت السياحية لعمل شاشات عرض بداخلها.

وأوضح أن هناك أكثر من 150 منشأة سياحية في الغردقة وسفاجا ومرسى علم ومدن البحر الأحمر سيكون بها شاشات مخصصة لعرض احتفالية المتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه تم التركيز على الممشى السياحي أيضا، حيث يفضله الكثير من الأجانب وسيتم وضع به شاشات، ويجب أن يشاهدوا إنجازات مصر وتاريخها والمشاهد الثقافية، هذا المتحف عمل تغيير لفكر عدد كبير من المستثمرين، حيث يتجه الكثير لعمل رحلة اليوم الواحد للمتحف المصري الكبير.

واضاف: “ سنعمل على الترويج في المعارض السياحية حول العالم للمتحف المصري الكبير،، المتحف المصري الكبير لا يوجد له مثيل في العالم، والآثار المصرية شاهدة على عظمتنا”.
 

الجريدة الرسمية