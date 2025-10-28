الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يوضح استعدادات المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

أكد  الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المتحف المصري الكبير يعد أهم حدث ثقافي عالمي في العصر الحديث، موضحًا أن العمل على هذا الملف مستمر منذ فترة طويلة، وشمل تطوير الهوية البصرية والمسار المؤدي إلى المتحف وتحسين الهوية العقارية للمنطقة المحيطة به.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك لوحات إعلانية ضخمة على الطريق الدائري تُبرز تاريخ مصر وهُوية المتحف، وتضيء ليلًا في مشهد حضاري يعكس عظمة الحدث، مشيرًا إلى أن هناك عدة طرق تؤدي إلى المتحف منها طريق صلاح سالم ومحور 26 يوليو وغيرها من المحاور الحيوية.

وأوضح أن الطرق المحيطة بالمتحف تتزين بأعلام الدول المشاركة في الاحتفالية الكبرى، احتفاءً بالضيوف من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أن هذا الحدث يليق باسم مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وسيكون احتفالًا مشرفًا يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أتاحت مشاهدة الاحتفالية في مراكز الشباب بمختلف المناطق، حتى يتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أن أتوبيسات النقل العام في القاهرة تم تزيينها بهوية المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن المحافظة نظمت احتفالية بمشاركة الشباب، مؤكدًا أن “هذه فرحة كبيرة وحدث لن يتكرر إلا بعد مئة عام، وسيكون مشهدًا مشرفًا لمصر أمام العالم أجمع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور إبراهيم صابر المتحف المصري الكبير طريق صلاح سالم عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

في حفل أسطوري مهيب، السياحة تعلن تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس مدينة العلمين: نستعد لافتتاح المتحف المصري ومبروك لكل المصريين

القاهرة تعلن استعدادها الكامل لافتتاح المتحف المصرى الكبير

متى يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه للجمهور؟ متحدث الوزراء يجيب

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية