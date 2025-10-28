محافظ القاهرة يوضح استعدادات المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المتحف المصري الكبير يعد أهم حدث ثقافي عالمي في العصر الحديث، موضحًا أن العمل على هذا الملف مستمر منذ فترة طويلة، وشمل تطوير الهوية البصرية والمسار المؤدي إلى المتحف وتحسين الهوية العقارية للمنطقة المحيطة به.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك لوحات إعلانية ضخمة على الطريق الدائري تُبرز تاريخ مصر وهُوية المتحف، وتضيء ليلًا في مشهد حضاري يعكس عظمة الحدث، مشيرًا إلى أن هناك عدة طرق تؤدي إلى المتحف منها طريق صلاح سالم ومحور 26 يوليو وغيرها من المحاور الحيوية.

وأوضح أن الطرق المحيطة بالمتحف تتزين بأعلام الدول المشاركة في الاحتفالية الكبرى، احتفاءً بالضيوف من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أن هذا الحدث يليق باسم مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، وسيكون احتفالًا مشرفًا يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأضاف أن محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أتاحت مشاهدة الاحتفالية في مراكز الشباب بمختلف المناطق، حتى يتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أن أتوبيسات النقل العام في القاهرة تم تزيينها بهوية المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن المحافظة نظمت احتفالية بمشاركة الشباب، مؤكدًا أن “هذه فرحة كبيرة وحدث لن يتكرر إلا بعد مئة عام، وسيكون مشهدًا مشرفًا لمصر أمام العالم أجمع”.

