القاهرة تعلن استعدادها الكامل لافتتاح المتحف المصرى الكبير

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة، مرورًا بـ طريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر أعلام الدول المشتركة فى حفل الافتتاح على كافة المسارات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم متابعة الطرق المؤدية للمتحف بدقة لضمان الظهور بالمظهر اللائق أمام الوفود القادمة من داخل وخارج مصر.

وأكد حرص المحافظة على إظهار الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز الهوية البصرية للقاهرة بالطريق الدائرى بما يعكس عظمتها وتاريخها العريق.

