رئيس مدينة العلمين: نستعد لافتتاح المتحف المصري ومبروك لكل المصريين

قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ان المدينة استعدت للمشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان.



وأوضح خلف الله أنه سيتم وضع شاشات عرض كبرى في الميادين العامة لنقل مراسم الاحتفال مباشرة، ليتمكن المواطنون والزوار من متابعته في أجواء تعكس روح الحدث القومي الكبير.





وأكد رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة منذ نشأتها خُططت لتكون مدينة لكل المصريين، حيث تضم مختلف أنماط البناء والإسكان، بما يتيح فرصًا متكافئة للسكن لجميع الفئات الاجتماعية.

وأضاف أن المدينة تعمل طوال العام وليست موسمية، وتم ربطها بشبكة مواصلات داخلية وخارجية متطورة بالتنسيق مع وزارة النقل، لضمان سهولة الحركة بين المدينة والمحافظات المختلفة.





وأشار خلف الله إلى أن المدينة ليست فقط مقصدًا سكنيًا وسياحيًا، بل أيضًا مدينة صناعية واعدة، حيث تم تخصيص ٥٥٠٠ فدان للأنشطة الصناعية.



وأوضح أنه تم إنشاء مساحات متنوعة تبدأ من ٢٥٠٠ متر وحتى ٢٥ ألف متر لتناسب صغار وكبار المصنعين، إلى جانب إقامة منطقة حرة ومراكز تجارية على المحاور الرئيسية، مما يجعلها وجهة استثمارية متكاملة.

وأضاف أنه تم طرح أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وبأنظمة سداد ميسّرة، إلى جانب تخصيص مناطق لبناء إسكان للعاملين بالمصانع، ودعم إنشاء مدارس ومراكز خدمية وطبية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وبيّن رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى عاصمة السياحة في الشرق الأوسط، من خلال إقامة منصة فندقية موحدة تجمع بين مختلف الفنادق لتوفير أكبر عدد من الغرف والخدمات السياحية.



وأشار إلى أن المدينة توفر خدمات ترفيهية وسياحية بطول ١٤ كيلومترًا على الشاطئ، لتقديم تجربة متكاملة للسائح والمقيم على حد سواء.

وكشف خلف الله أن العمل جارٍ لتجهيز مجموعة من المستشفيات الحديثة، بما يؤهل المدينة لأن تكون وجهة رائدة في السياحة العلاجية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لجعل العلمين مدينة للحياة والعمل والترفيه والصحة، تواكب مكانتها في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محمد سمير مدير العلاقات العامة بالجهاز: إننا نستقبل زيارات من كافة مؤسسات الدولة والمواطنين ونسعي إلي أن تكون العلمين مزارا للمصريين بعد أن وفرنا كافة الإمكانيات بها.

