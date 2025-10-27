الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي لمنطقة عبسان الكبيرة بخان يونس

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الإثنين، عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس.

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، أمس الأحد، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة الماضي، عن وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: "على عاتق قادة العالم التزام قانوني بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

