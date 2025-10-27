الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون

تأهل فريق الخليج إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره التعاون بركلات الجزاء بنتيجة 5ـ3 عقب انتهاء المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، والتي جمعت بينهم في إطار مباريات الـ16 في البطولة ذاتها.

وسجل هدف الخليج اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة 8 وتعادل التعاون عن طريق روجير مارتينيز في الدقيقة 24.

الفتح يفوز على الرياض

نجح فريق الفتح في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على ضيفه الرياض 0/2، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.

أهداف الفتح في شباك الرياض

وانتظر الفتح حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة المغربي مراد باتنا في الدقيقة (63) وفهد الزبيدي بالدقيقة (74).

