الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون

نادي الخليج السعودي
نادي الخليج السعودي

تأهل فريق الخليج إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره التعاون بركلات الجزاء بنتيجة 5ـ3 عقب انتهاء المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، والتي جمعت بينهم في إطار مباريات الـ16 في البطولة ذاتها.

وسجل هدف الخليج اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة 8 وتعادل التعاون عن طريق روجير مارتينيز في الدقيقة 24.

 

الفتح يفوز على الرياض 

نجح فريق الفتح في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على ضيفه الرياض 0/2، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.

أهداف الفتح في شباك الرياض 

وانتظر الفتح حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة المغربي مراد باتنا في الدقيقة (63) وفهد الزبيدي بالدقيقة (74).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخليج كاس خادم الحرمين الشريفين التعاون

مواد متعلقة

تطعيم لاعبي الأهلي ضد فيروس A ضمن إجراءات الوقاية الطبية للفريق

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز (صور)

تحسن اللاعب، الأهلي يعلن تطورات حالة إمام عاشور الصحية

بعد تعافيه من الإصابة، الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة بتروجيت

محمد شريف وأشرف داري يواصلان التأهيل خلال مران اليوم استعدادا لبتروجت

تطورات أزمة إضراب عمال النادي الأهلي

الأهلي يعلن إقامة انتخابات النادي تحت إشراف قضائي كامل

سيد عبد الحفيظ: رواتب اللاعبين هي أول مهمة لي حال نجاحي في الانتخابات

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية