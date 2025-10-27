الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وبقية أنحاء السودان

دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وبقية أنحاء السودان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح قسري في ظل تصاعد القتال بالفاشر في السودان.

وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، محلية أم دم حاج أحمد بشمال كردفان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

من جانبه قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور: “سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل دارفور لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة”.

وطالب حاكم إقليم دارفور بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين وإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية لا تزال متمركزة بالمواقع التي انسحبت إليها بالفاشر وتواصل القتال.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، طالبت مساء امس الأحد، ميليشيا الدعم السريع بحماية المدنيين في مدينة الفاشر فورا.

