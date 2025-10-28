الفاشر، صور الأقمار الصناعية تكشف مجازر الدعم السريع الوحشية

الفاشر، أصبحت مدينة منكوبة ترتكب داخلها عناصر ميلشيا الدعم السريع، مجازر وحشية من سيطرتها عليها عقب انسحاب الجيش السوداني.

صور أقمار صناعية ترصد جرائم الدعم السريع فى الفاشر

وكشفت صور أقمار صناعية حديثة وتحليلات صادرة عن مختبر حقوق الإنسان في جامعة ييل (Yale HRL) عن أدلة مقلقة تثبت وقوع عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية فى الفاشر، نفذت على يد عناصر الدعم السريع خلال حملات تمشيط المنازل في أحياء مدينة الفاشر.

الفاشر، فيتو

وأظهرت الصور الملتقطة من الفضاء عبر الأقمار الصناعية، تجمّعات لأجسام بحجم مماثل للأجساد البشرية، وبقعًا حمراء على الأرض يعتقد أنها آثار دماء، إضافة إلى مركبات مسلحة تُغلق الطرق الجانبية قرب مناطق سكنية كان المدنيون قد لجأوا إليها في الأسابيع الأخيرة.

وفي 3 على الأقل من هذه البقع، ظهرت أجسام يتراوح طولها بين 1.3 و2 متر، وهو ما يتسق من حيث الأبعاد مع حجم الأجساد البشرية.

ورصد مختبر ييل أجسامًا يرجح أنها جثث بالقرب من السواتر الترابية المحيطة بمدينة الفاشر، وهي ملاحظات تتوافق مع تقارير عن عمليات إعدام قرب الساتر الترابي، وقتل أشخاص حاولوا الفرار من المدينة من خلاله.

صور ملتقطة لأجساد بشرية مقتولة فى الفاشر

أيضا أظهرت الصور الملتقطة فوق موقع اللواء 157 مدفعية في 27 أكتوبر 2025 وجود تجمّعات لأجسام على طول الساتر الترابي الدفاعي، لم تكن موجودة في صور 26 أكتوبر.

الفاشر، فيتو

ويصادف ظهورها تقارير عن إطلاق الدعم السريع النار على مدنيين أثناء محاولتهم الفرار من الفاشر عبر الساتر.

كما أكد مختبر حقوق الإنسان في جامعة ييل وجود عناصر من ميلشيا الدعم السريع في المنطقة، بالإضافة إلى دبابة من طراز T-55 تمرّ بجانب المقر.

