الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كدة"، ومدبولي: حافظوا عليه

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التجول في مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، وذلك عقب افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للاطمئنان على مستوى جودة الأعمال التي تم تنفيذها بمشروع التطوير.

حديث خاص بين رئيس الوزراء والباعة الجائلين في العتبة

وفي غضون ذلك التقى مدبولي عددا من الباعة الجائلين، حيث قال أحد الباعة: "مكناش نحلم بحاجة زي كدة.. ونشكر الرئيس السيسي وجميع المسئولين في الحكومة على الأعمال اللي تمت"، كما قال بائع آخر: لدينا الآن مكان مستقر، دون اللجوء للفرار منه كما كان يحدث من قبل.

وقبل أن يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، طالب الباعة بالحفاظ على الإنجاز الذي تحقق، قائلا: "أنتم أهم عامل في مسألة الحفاظ على المشروع، وأنتم المستفيدون منه فحافظوا عليه".

رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها

حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

