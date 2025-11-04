تشهد العديد من محافظات الجمهورية سقوط أمطار، مع استمرار موجة الطقس السيئ منذ صباح اليوم الخميس، وقد صاحب هذه الأمطار الرعد والبرق، وهو الأمر الذي دفع العديدين إلي ترديد العديد من الأدعية ومنها دعاء سبوح قدوس والعديد من الأحاديث فهل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق.

خاصة أن دعاء الرعد من الأدعية التي تتردد على ألسنة الكثيرين خاصة مع فرص تزايد للسحب الرعدية وتساقط الأمطار على أنحاء متفرقة من البلاد، وهي ظواهر طبيعية يتعامل معها المسلمون بترديد أدعية الرعد والبرق، وذلك إتباعًا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والسير على خطاه وسنته

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق

أدعية البرق والرعد

وهناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة حول ظاهرتي الرعد والبرق، حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه " الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".

وعن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفًا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض"، رواه البخاري.

وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: {أو كصيبٍ من السماء}.

دعاء الرعد

في ظل هطول الأمطار الرعدية، يستحب قول داء الرعد والمذكور في كتاب حصن المسلم بهذه الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين"، وقد ذكرت آيات الرعد في سورة الرعد في قول الله تعالى:

"هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ" صدق الله العظيم.

وقد صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه موقوفًا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض" رواه البخاري.

ويتجلى معنى دعاء الرعد في الخوف والخشية والتضرع إلى الله عز وجل عند سماع صوت الرعد، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عند سماع صوت الرعد خشية المخاوف المترتبة عليه، حيث يهدأ القلب بالدعاء ولا يبالي بالمخاوف، والقصد من دعاء الرعد وفق الفقهاء، أنه سببا لتسبيح الله، والملائكة معطوفة على التسبيح لأنها تسبح الله من خيفتها له سبحانه وتعالى.

ماذا نقول عند سماع صوت الرعد؟

الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "سبحان من سبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته" عند سماع صوت الرعد وهو اللفظ الموافق للقرآن الكريم في الآية الكريمة " وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء"،

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق

لم يقف العلماء عليه بسند صحيح، وإنما كان هذا الدعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: "سُبُّوح قدوس، رب الملائكة والروح"، ومعناه "السبوح" هو المبرأ من النقائص والشريك، وكل ما لا يليق بالإلهية، و"قدوس" هو المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، وعلى الرغم من جمال هذا الدعاء إلا إنه لا يقال ضمن دعاء الرعد.

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق

دعاء البرق

لم يرد دعاء يطلق عليه دعاء البرق، ولأن البرق والرعد مرتبطان ببعضهما البعض، فيسن للمسلم ترديد دعاء الرعد بمجرد سماعه، والتوجه إلى الله بخشوع وذلة استحضارا لعظمته وتدابيره في كونه الفسيح.

