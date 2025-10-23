وزير الحرب الأمريكي: سنتعامل مع عصابات المخدرات كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث مساء اليوم الخميس: سنتعامل مع عصابات المخدرات كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة.

مخدرات في المحيط الهادئ

وأفادت وكالة «رويترز» أمس الأربعاء، باستهداف الجيش الأمريكي قاربا يشتبه بأنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.

غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "نفذنا غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات.. الغارة نفذت في المياه الدولية وقتل فيها إرهابيان يهربان المخدرات ولم يصب أي من جنودنا".

عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا

وتابع وزير الحرب الأمريكي: "إرهابيو المخدرات الذين يريدون جلب السم إلى شواطئنا لن يجدوا ملاذا آمنا في منطقتنا.. عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.