الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هجسيث

ردّ البنتاجون بسخرية على سؤال من صحيفة «هافبوست» بشأن ربطة عنق وزير الدفاع الأمريكي بيت هجسيث، التي لفتت الانتباه خلال لقاء جمع الرئيس دونالد ترامب مع زيلينسكي.


فقد ظهر هجسيث في اللقاء مرتدِيًا ربطة عنق تحمل خطوطا عريضة بالأبيض والأزرق والأحمر، مرتبة بنفس التسلسل الموجود على العلم الروسي. ومع أن هذه الألوان تظهر أيضا على العلم الأمريكي، إلا أن الصحيفة وصفتها بأنها "تشبه العلم الروسي".

وعند سؤال مسئولي البنتاجون عن الربطة، جاء ردّهم الساخر: «أُمُّكَ اشترَتها له!» — في إشارة موجَّهة إلى الصحفي نفسه، على طريقة الدعابة الأمريكية المعتادة.

وأشارت «هافبوست» إلى أن المراسل ذاته كان قد تلقّى ردًّا مشابهًا سابقًا من البيت الأبيض، حين سأل عن الجهة التي اقترحت مدينة بودابست مكانًا لعقد قمة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة. 

يُذكر أن هذا المراسل أصدر في عام 2021 كتابًا عن ترامب حمل عنوانًا مهينًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحيفة هافبوست وزير الدفاع الأمريكي بيت هجسيث الرئيس دونالد ترامب زيلينسكي العلم الأمريكي العلم الروسي

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر

أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

أخبار مصر: تطور جديد في سرقة مكتب بريد عبر نفق مسجد، سر رسالة أعادت الخطيب لرئاسة الأهلي، مفاجأة عن سفاح الإسماعيلية الصغير

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads