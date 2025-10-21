أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

ردّ البنتاجون بسخرية على سؤال من صحيفة «هافبوست» بشأن ربطة عنق وزير الدفاع الأمريكي بيت هجسيث، التي لفتت الانتباه خلال لقاء جمع الرئيس دونالد ترامب مع زيلينسكي.



فقد ظهر هجسيث في اللقاء مرتدِيًا ربطة عنق تحمل خطوطا عريضة بالأبيض والأزرق والأحمر، مرتبة بنفس التسلسل الموجود على العلم الروسي. ومع أن هذه الألوان تظهر أيضا على العلم الأمريكي، إلا أن الصحيفة وصفتها بأنها "تشبه العلم الروسي".

وعند سؤال مسئولي البنتاجون عن الربطة، جاء ردّهم الساخر: «أُمُّكَ اشترَتها له!» — في إشارة موجَّهة إلى الصحفي نفسه، على طريقة الدعابة الأمريكية المعتادة.

وأشارت «هافبوست» إلى أن المراسل ذاته كان قد تلقّى ردًّا مشابهًا سابقًا من البيت الأبيض، حين سأل عن الجهة التي اقترحت مدينة بودابست مكانًا لعقد قمة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا المراسل أصدر في عام 2021 كتابًا عن ترامب حمل عنوانًا مهينًا.

