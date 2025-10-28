شاشات عرض كبرى بميادين قنا لبث فعاليات افتتاح المتحف الكبير

أعلنت محافظة قنا عن تجهيز عدد من شاشات العرض الضخمة في الميادين العامة، لبث فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر أن يشهده العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول والشخصيات العالمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أن هذه الخطوة تأتي بضرورة إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الأحداث القومية الكبرى، التي تبرز الوجه المشرق لمصر وتجسد عظمة حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار مجموعة من الميادين الحيوية داخل المحافظة، لبث الحفل عبر شاشات عرض، مع توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين في أجواء آمنة ومبهجة.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يعد أيقونة معمارية وثقافية عالمية، ويمثل مشروعا قوميا يجمع بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، مؤكدًا أن افتتاحه سيكون لحظة فخر لكل مصري، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأكد ان قنا ستعيش مع مصر كلها لحظة تاريخية تُجدد الاعتزاز بالجذور، مشددا على أن الحضارة المصرية لا تزال تنبض بالحياة في قلوب أبنائها من الشمال إلى الجنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.