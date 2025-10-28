الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

حادث غريب في لبنان، مطار بيروت مغلق في وجه المسافرين والنشطاء يسخرون: جاءوا مبكرًا (فيديو)

أبواب مطار بيروت
أبواب مطار بيروت مغلقة، فيتو

غلق أبواب مطار بيروت، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة غريبة، حدثت في مطار بيروت لبنان، حيث وصل المسافرون اللبنانيون إلى المطار، ويبدو أن الوقت كان مبكرًا، فتفاجأوا بأن أبواب الدخول للمطار مغلقة، وليس هناك أي موظف لاستقبالهم.

أبواب مطار بيروت مغلقة في وجه العائدين

المسافرون اللبنانيون العائدون إلى بلدهم كانوا في حالة من الذهول، حيث كانت كل الأبواب مغلقة لدى وصولهم مطار بيروت الدولي، ولا يمكنهم دخول الصالات، وبقوا معلقين في جسر الركاب، الأمر الذي أصابهم بحالة من الفزع، واضطرهم إلى الدق على الأبواب بقوة، وأخذوا يقولون: "هيي افتحولنا.. ولو شو هيدا.. كل الأبواب مسكَّرة".


وبعد الدق الشديد على الجدران والأبواب، وارتفاع الأصوات لفتح الأبواب، وصل أحد موظفي المطار وقام بفتح الباب للعائدين لوطنهم الأم "لبنان".

واقعة غلق أبواب مطار لبنان تثير السخرية

أثارت واقعة غلق باب المطار أمام اللبنانيين العائدين لوطنهم، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن اندهاشهم لإغلاق أبواب أي مطار، وخاصة المطارات الدولية، التي يأتي إليها الركاب من كل أنحاء العالم في أي وقت، وأكد آخرون أن المطار ليس مطعمًا أو محل للملابس، وغلق باب المطار أمر غريب، ولم يحدث في أي دولة من دول العالم.

العائدون لمطار بيروت ينتظرون الموظف لفتح أبواب المطار، فيتو
العائدون لمطار بيروت ينتظرون الموظف لفتح أبواب المطار، فيتو

وعلقت البلوجر سمر مانيلا، قائلة: "صارت معي على الحدود مافي موظفين.. انتظرت من ٦ الصبح حتى العاشرة صباحًا.. حتى جاء الموظف، أمر سيء للغاية".
وسخر البلوجر علي موسى قائلُا: "المفروض يتركوا المفتاح تحت السجادة".
أما البلوجر سليم علي فقال: "الخطأ على المسافرين جاءوا مبكرًا.. لو تأخروا كان أفضل، وعليهم إعلان المطار قبل قدومهم من السفر..!".

إعلام لبناني: 3 قتلى حصيلة الغارات الإسرائيلية على شرقي وجنوبي لبنان

سيف نبيل يكشف تفاصيل نجاته من حريق مفاجئ أثناء حفله في بيروت (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار بيروت الدولي غلق باب المطار المطارات الدولية واقعة غريبة في مطار بيروت غلق أبواب مطار بيروت الدولي ماذا يحدث في مطار بيروت

مواد متعلقة

أبو الغيط في بيروت لحضور ملتقى الإعلام العربي ومؤتمر التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب

سيف نبيل يكشف تفاصيل نجاته من حريق مفاجئ أثناء حفله في بيروت (فيديو)

قصف بيروت 1840، لحظة مفصلية في صراع محمد علي مع الغرب

أزمة تضرب بيروت بسبب ملف حصر السلاح بيد الدولة، حزب الله يرفض ويصف القرار بالانحياز لإملاءات أمريكية وإسرائيلية، والحكومة اللبنانية تتمسك وتضع خطة تنفيذية، ودولة الاحتلال تترقب

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية