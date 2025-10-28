حادث غريب في لبنان، مطار بيروت مغلق في وجه المسافرين والنشطاء يسخرون: جاءوا مبكرًا (فيديو)

غلق أبواب مطار بيروت، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة غريبة، حدثت في مطار بيروت لبنان، حيث وصل المسافرون اللبنانيون إلى المطار، ويبدو أن الوقت كان مبكرًا، فتفاجأوا بأن أبواب الدخول للمطار مغلقة، وليس هناك أي موظف لاستقبالهم.

أبواب مطار بيروت مغلقة في وجه العائدين

المسافرون اللبنانيون العائدون إلى بلدهم كانوا في حالة من الذهول، حيث كانت كل الأبواب مغلقة لدى وصولهم مطار بيروت الدولي، ولا يمكنهم دخول الصالات، وبقوا معلقين في جسر الركاب، الأمر الذي أصابهم بحالة من الفزع، واضطرهم إلى الدق على الأبواب بقوة، وأخذوا يقولون: "هيي افتحولنا.. ولو شو هيدا.. كل الأبواب مسكَّرة".



وبعد الدق الشديد على الجدران والأبواب، وارتفاع الأصوات لفتح الأبواب، وصل أحد موظفي المطار وقام بفتح الباب للعائدين لوطنهم الأم "لبنان".

واقعة غلق أبواب مطار لبنان تثير السخرية

أثارت واقعة غلق باب المطار أمام اللبنانيين العائدين لوطنهم، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن اندهاشهم لإغلاق أبواب أي مطار، وخاصة المطارات الدولية، التي يأتي إليها الركاب من كل أنحاء العالم في أي وقت، وأكد آخرون أن المطار ليس مطعمًا أو محل للملابس، وغلق باب المطار أمر غريب، ولم يحدث في أي دولة من دول العالم.

العائدون لمطار بيروت ينتظرون الموظف لفتح أبواب المطار، فيتو

وعلقت البلوجر سمر مانيلا، قائلة: "صارت معي على الحدود مافي موظفين.. انتظرت من ٦ الصبح حتى العاشرة صباحًا.. حتى جاء الموظف، أمر سيء للغاية".

وسخر البلوجر علي موسى قائلُا: "المفروض يتركوا المفتاح تحت السجادة".

أما البلوجر سليم علي فقال: "الخطأ على المسافرين جاءوا مبكرًا.. لو تأخروا كان أفضل، وعليهم إعلان المطار قبل قدومهم من السفر..!".

