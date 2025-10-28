الدكتور محمد عوض رئيسًا لجهاز تنمية التجارة، وأحمد فتحي نائبا

أصدر وزير التموين قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة أداء الجهاز واستكمال مشروعات التطوير الجارية في قطاعات التجارة الحديثة واللوجستيات على مستوى الجمهورية.

وتم اختيار الدكتور محمد عوض رئيسًا لمجلس إدارة الجهاز، وأحمد فتحي نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين في منصب نائب الرئيس، وكريم الشافعي نائب رئيس الجهاز المالي والاداري، وضم المجلس في تشكيله الجديد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة.

وتأتي إعادة التشكيل في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، ودفع العمل داخل الجهاز لمواصلة مشروعاته الحيوية، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار.

ومن المقرر أن يعقد المجلس بتشكيله الجديد أول اجتماعاته خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملفات التطوير العاجلة ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء منظومة تجارة داخلية متطورة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.

