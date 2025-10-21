نيفين جامع رئيسا لشركة السكر للصناعات التكاملية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، قرارًا بتعيين نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، رئيسًا لمجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويأتي القرار في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة داخل الهيئات والشركات التابعة لها، بما يواكب توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الإنتاجية للشركات العامة.

وتُعد شركة السكر والصناعات التكاملية من أقدم وأكبر الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، إذ تمتلك منظومة إنتاجية تمتد من زراعة قصب السكر وبنجر السكر إلى الصناعات التكميلية كإنتاج الخميرة والكحول والمولاس.

وتتمتع نيفين جامع بسيرة مهنية حافلة، حيث شغلت عدة مناصب بارزة، من بينها وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسهمت خلال مسيرتها في تنفيذ سياسات داعمة للتصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار والإنتاج.

ومن المتوقع أن تسهم خبرتها في الإدارة والتخطيط الصناعي في تطوير أداء الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، خاصة في ظل توجه وزارة التموين نحو تحديث منظومة صناعة السكر وتوسيع قاعدة الصناعات التكاملية المرتبطة بها.

ويأتي هذا القرار ضمن تحركات الوزارة لتطوير شركاتها التابعة ورفع مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي المصري، ودعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية.

