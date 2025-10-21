الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير العدل يزور دار القضاء العالى ومجلس الدولة

وزير العدل خلال الزيارة
وزير العدل خلال الزيارة

زار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء  دار القضاء العالى، حيث إلتقى  المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

 وتوجه وزير العدل بعدها إلى مقر مجلس الدولة، والتقى  المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا،  المستشارين أعضاء المجلس الخاص.

ورافق المستشار مساعد أول الوزير، وعدد من  المستشارين مساعدي الوزير، بمناسبة بدء العام القضائى الجديد.

وأعرب  المستشار عدنان فنجري، وزير العدل عن خالص التهنئة للقضاة بهذه المناسبة، متمنيًا لهم، عامًا قضائيًا موفقًا حافلًا بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة المواطن، وتحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وأكد وزير العدل حرص الوزارة  على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات التقاضي تحقيقًا للعدالة.

وأعرب رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - ورئيس مجلس الدولة - رئيس المحكمة الإدارية العليا -  وأعضاء المجلسين عن بالغ السعادة والاعتزاز والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.

