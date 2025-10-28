محافظ القليوبية يكرم "بسملة وتغريد" بعد فوزهما في "تحدي القراءة العربي"

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الطالبتين المتفوقتين بسملة صلاح الدين وتغريد محمد عبدالعليم، وذلك عقب عودتهما من إمارة دبي بعد تحقيقهما مراكز متقدمة في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي.

وقدم محافظ القليوبية خالص التهنئة للطالبتين، مشيدًا بجهودهما وإصرارهما الذي تُوّج بفوز مشرف لمحافظة القليوبية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ما حققتاه يعكس عظمة النشء المصري وقدرته على التميز في مختلف المحافل الدولية.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتكريمهما وتقديم شهادات تقدير لهما، تعبيرًا عن فخره واعتزازه بما حققتاه من إنجاز عربي يُضاف إلى سجل التفوق لأبناء القليوبية.

وأكد المحافظ أن الطالبتين تمثلان نموذجًا يُحتذى به في الطموح والإصرار، خاصة الطالبة بسملة صلاح الدين، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، التي حصلت على المركز الثاني في فئة ذوي الهمم، مُجسدةً أروع صور الإرادة والتحدي.

كما أشاد بتفوق الطالبة تغريد محمد عبدالعليم، من مدرسة الخصوص الرسمية للغات، التي حققت المركز الرابع بعد قراءتها 550 كتابًا، لتتوج بطلة مصر ضمن أكثر من 17 مليون مشارك في المسابقة.

واستجاب المحافظ لطلب الطالبة بسملة صلاح الدين، بتوفير أجهزة "برايل نوت" المتطورة لمدرسة النور للمكفوفين ببنها، وهي أجهزة حديثة مخصصة لضعاف البصر والمكفوفين، تعتمد على تقنية برايل واللمس لتمكين الطلاب من التعلم والتفاعل بسهولة.

وتتميز هذه الأجهزة بوجود عارض برايل تفاعلي وشاشة لمس ذكية، فضلًا عن نظام تشغيل متكامل يدعم الاتصال بالإنترنت ويتيح استخدام تطبيقات تعليمية متخصصة تلبي احتياجات المكفوفين، بما يسهم في تعزيز دمجهم التعليمي والتقني وتوفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا وتطورًا.

وشدد المحافظ على أن محافظة القليوبية ستواصل دعمها لأبنائها الموهوبين والمتميزين، إيمانًا بقدراتهم اللامحدودة، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول والنشء هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن "تحدي القراءة العربي" شهد في موسمه التاسع منافسة استثنائية بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، ما يجعل فوز الطالبتين إنجازًا مصريًا وعربيًا مشرفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.