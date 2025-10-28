الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أزمة في بنها، إغلاق المعابر المخالفة وتعطل السلالم المتحركة والأهالي يضطرون لعبور السكك الحديدية

أزمة عبور المشاة
أزمة عبور المشاة للسكك الحديدية ببنها القليوبية، فيتو

تشهد منطقة وابور الثلج بمدينة بنها بمحافظة القليوبية أزمة متكررة تتعلق بعبور المواطنين لقضبان السكك الحديدية، بعد غلق المعابر غير الشرعية التي كان يستخدمها الأهالي، في ظل شكاوى من صعوبة استخدام كوبري المشاة العلوي وارتفاعه الكبير، إلى جانب الأعطال المتكررة في السلالم الكهربائية المتحركة التي أُنشئت لتسهيل حركة كبار السن والمرضى.

القليوبية تجهز 30 شاشة عملاقة لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

أزمة عبور المشاة في بنها بين غلق المعابر غير الشرعية وأعطال السلالم المتحركة

 

الأهالي أكدوا أن الكوبري العلوي، رغم أهميته، بات غير مريح وصعب الاستخدام، بينما أدت أعطال السلالم المتحركة إلى استمرار المعاناة اليومية، فلم يمر شهر على إنشائه حتى تعرض للأعطال، خاصة بعد غلق الفتحات الجانبية التي كانت تُستخدم كمعابر بديلة، مطالبين بحل عملي يضمن الأمان وسهولة الاستخدام في الوقت نفسه.

وقال عدد من سكان المنطقة: إن غلق المعابر غير الشرعية دون تشغيل فعلي للسلالم المتحركة يتسبب في زيادة الازدحام والمخاطر، مضيفين أن كبار السن والأطفال يجدون صعوبة في صعود السلم العادي المرتفع؛ ما جعل الأزمة تتفاقم بعد حادث وفاة الشاب محمد عادل الذي صدمه قطار أثناء عبوره من فتحة مخالفة بالمنطقة.

محافظ القليوبية: الانتهاء من التعاقد على تشغيل وصيانة كوبري المشاة ببنها

من جانبه، أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء بشكل نهائي من التعاقد على تشغيل وصيانة كوبري المشاة المتحرك بمنطقة السلام – وابور الثلج ببنها، المقام أعلى خط السكة الحديد على الرياح التوفيقي، بالتعاون مع شركة متخصصة لسرعة تشغيل المشروع خلال الأيام المقبلة.

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل حاليًّا على الانتهاء من السلم المعدني بالموقع، إلى جانب تشغيل السلالم الكهربائية لتوفير وسيلة آمنة ومريحة للمواطنين، مؤكدًا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بغلق الفتحة غير الشرعية بالمسلح فورًا لمنع العبور منها وحماية الأرواح.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود المحافظة للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح، مشيرًا إلى أنه استجابة لمطالب المواطنين المتكررة بشأن إيجاد وسيلة عبور آمنة على شريط السكة الحديد، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم عطية بتقديم خالص العزاء لأسرة الشاب ضحية الحادث الأخير، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل العمل لحين الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع تكرار الحوادث مستقبلًا.

ازمة عبور المشاة ببنها القليوبية، فيتو 
أزمة عبور المشاة للسكك الحديدية ببنها القليوبية، فيتو 
ازمة عبور المشاة ببنها القليوبية، فيتو 
أزمة عبور المشاة للسكك الحديدية ببنها القليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ القليوبية بنها القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية منطقة وابور الثلج بمدينة بنها قضبان السكك الحديدية

مواد متعلقة

القليوبية تجهز 30 شاشة عملاقة لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

محافظ القليوبية يهنئ بسملة وتغريد لتفوقهما في مسابقة تحدى القراءة العربي

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

المزيد
الجريدة الرسمية