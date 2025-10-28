أزمة في بنها، إغلاق المعابر المخالفة وتعطل السلالم المتحركة والأهالي يضطرون لعبور السكك الحديدية

تشهد منطقة وابور الثلج بمدينة بنها بمحافظة القليوبية أزمة متكررة تتعلق بعبور المواطنين لقضبان السكك الحديدية، بعد غلق المعابر غير الشرعية التي كان يستخدمها الأهالي، في ظل شكاوى من صعوبة استخدام كوبري المشاة العلوي وارتفاعه الكبير، إلى جانب الأعطال المتكررة في السلالم الكهربائية المتحركة التي أُنشئت لتسهيل حركة كبار السن والمرضى.

أزمة عبور المشاة في بنها بين غلق المعابر غير الشرعية وأعطال السلالم المتحركة

الأهالي أكدوا أن الكوبري العلوي، رغم أهميته، بات غير مريح وصعب الاستخدام، بينما أدت أعطال السلالم المتحركة إلى استمرار المعاناة اليومية، فلم يمر شهر على إنشائه حتى تعرض للأعطال، خاصة بعد غلق الفتحات الجانبية التي كانت تُستخدم كمعابر بديلة، مطالبين بحل عملي يضمن الأمان وسهولة الاستخدام في الوقت نفسه.

وقال عدد من سكان المنطقة: إن غلق المعابر غير الشرعية دون تشغيل فعلي للسلالم المتحركة يتسبب في زيادة الازدحام والمخاطر، مضيفين أن كبار السن والأطفال يجدون صعوبة في صعود السلم العادي المرتفع؛ ما جعل الأزمة تتفاقم بعد حادث وفاة الشاب محمد عادل الذي صدمه قطار أثناء عبوره من فتحة مخالفة بالمنطقة.

محافظ القليوبية: الانتهاء من التعاقد على تشغيل وصيانة كوبري المشاة ببنها

من جانبه، أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء بشكل نهائي من التعاقد على تشغيل وصيانة كوبري المشاة المتحرك بمنطقة السلام – وابور الثلج ببنها، المقام أعلى خط السكة الحديد على الرياح التوفيقي، بالتعاون مع شركة متخصصة لسرعة تشغيل المشروع خلال الأيام المقبلة.

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل حاليًّا على الانتهاء من السلم المعدني بالموقع، إلى جانب تشغيل السلالم الكهربائية لتوفير وسيلة آمنة ومريحة للمواطنين، مؤكدًا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بغلق الفتحة غير الشرعية بالمسلح فورًا لمنع العبور منها وحماية الأرواح.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود المحافظة للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح، مشيرًا إلى أنه استجابة لمطالب المواطنين المتكررة بشأن إيجاد وسيلة عبور آمنة على شريط السكة الحديد، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم عطية بتقديم خالص العزاء لأسرة الشاب ضحية الحادث الأخير، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل العمل لحين الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع تكرار الحوادث مستقبلًا.

أزمة عبور المشاة للسكك الحديدية ببنها القليوبية، فيتو

أزمة عبور المشاة للسكك الحديدية ببنها القليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.