مدير الصحة العالمية: ندعو لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية الكوادر

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، إلى وقف فوري وشامل للأعمال العدائية في السودان، محذرًا من أن استمرار القتال يهدد حياة آلاف المدنيين والكوادر الطبية ويقوّض النظام الصحي في البلاد.

تحذير من انهيار الخدمات في السودان بسبب ميلشيا الدعم السريع

وقال مدير المنظمة إن المنشآت الطبية تتعرض لهجمات متكررة وإن العديد من المستشفيات خارج الخدمة بسبب القصف أو نقص الإمدادات، مضيفًا أن الأطباء والعاملين في المجال الصحي يعملون في ظروف قاسية وخطرة دون وسائل حماية أو دعم كافٍ.

دعوة لحماية المدنيين

وشدد تيدروس على أن القانون الإنساني الدولي يفرض حماية المرافق الصحية والمرضى، داعيًا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان مرور الإمدادات الطبية إلى المناطق المتضررة من القتال، خصوصًا في دارفور والخرطوم والفاشر.

تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد حدة المعارك بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف وتفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها من الأسوأ في العالم حاليًا.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وبقية أنحاء السودان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح قسري في ظل تصاعد القتال بالفاشر في السودان.

وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، محلية أم دم حاج أحمد بشمال كردفان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

من جانبه قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور: “سقوط الفاشر لا يعني التفريط بمستقبل دارفور لصالح جماعات العنف أو مصالح الفساد والعمالة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.