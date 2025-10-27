الإثنين 27 أكتوبر 2025
وزير الصحة: توفير أجهزة حديثة لرصد مستوى السكر في الدم للأطفال المصابين بالسكري

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من إحدى الشركات العالمية  برئاسة  كريستوفر سكوغينز، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والقيادات التنفيذية بالشركة. 

نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الرعاية الصحية

يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الرعاية الصحية والتشخيص الطبي.

عقد اللقاء على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والشركة في مجالات حيوية، وعلى رأسها مشروع المراقبة المستمرة لمستوى الجلوكوز لدى الأطفال (CGM) وتم استعراض الإنجازات في تطبيق أجهزة رصد مستوى السكر في الدم للأطفال المصابين بالسكري، بهدف تحسين جودة الرعاية ورفع كفاءة المتابعة الطبية.

وأضاف إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المعامل المركزية التابعة للوزارة، والذي يشمل توريد وتركيب ثلاثة أجهزة تحليل كيميائي حديثة عالية الدقة، مما يساهم في تحديث البنية التحتية وتعزيز الأداء التشخيصي داخل منظومة المختبرات الوطنية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وفد الشركة قدم عرضًا فنيًا متكاملًا لمشروع مركز فحص التأشيرات التابع لوزارة الصحة (MOH Visa Screening Center)، والذي يعتمد على نظام آلي متطور يستخدم تكنولوجيا Alinity وGLP وAlinIQ، بهدف ميكنة عمليات الفحص والتحليل، مما يرفع كفاءة ودقة النتائج، ويعزز سرعة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال : إن الجانبين ناقشا أيضًا سبل التعاون في بناء القدرات والتدريب الطبي، حيث اتفقا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للأطباء والفنيين والكوادر الصحية المصرية على أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، كما تم الاتفاق على إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظتي السويس وأسوان، لتقديم خدمات علاجية متخصصة باستخدام تقنية القسطرة القلبية (TAVI)، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وجامعة كيل الألمانية.

استعرض الاجتماع نتائج الشراكة  مع مدينة الدواء «جيبتو فارما» لتصنيع ستة أنواع من الأدوية الحيوية محليًا، بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 155 مليون عبوة خلال خمس سنوات، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أحمد جابر قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

«الصحة» تطلق الحملة القومية للتوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

وجه الدكتور خالد عبد الغفار بمواصلة التنسيق مع الشركة في الملفات ذات الأولوية، خاصة التحول الرقمي الصحي، والتشخيص المبكر للأمراض، والرعاية المتقدمة للأمراض المزمنة، وبرامج التغذية العلاجية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الاستثمار في صحة المواطن المصري، وتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتحقيق جودة الخدمات الصحية وفق معايير عالمية.

