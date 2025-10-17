جامعة قناة السويس تجري محاكاة لإدارة الأزمات بالمدن الطلابية

أجرت جامعة قناة السويس نموذج محاكاة عملية لإدارة الأزمات والكوارث بالمدن الجامعية الخاصة بالجامعة، وذلك ضمن التعاون بين الإدارة العامة لرعاية الشباب وجمعية الكشافة الجوية المركزية المصرية، وضمن الدورة التدريبية التي تعقد تحت عنوان «مواجهة الأزمات والكوارث».

المشرفون والرعاة

ونفذت المحاكاة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هبة الله عبد المنعم مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبإشراف عام من القائد حاتم علي ماهر رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الجوية المركزية المصرية، وتنظيم إدارة الجوالة والخدمة العامة، بقيادة ابتسام سليم والقائد علاء حمودة مفوض المراحل للبرامج، وبالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية بالإسماعيلية برئاسة القائد سعيد خليفة.

المدن الجامعية تشهد مراحل تنفيذ المحاكاة

وشهدت المدينة الجامعية للطلاب مراحل إجراء المحاكاة في إدارة الأزمات، بمشاركة 24 طالبًا من الكشافة الجوية و24 طالبًا من جوالة الجامعة.

وجرى تنفيذ محاكاة ميدانية لعدد من المواقف الطارئة، تضمنت إخلاء المباني في حالة نشوب حريق بالتعاون مع وحدة الإطفاء والحريق، إلى جانب الاستعانة بسيارات الإسعاف والمطافئ لتنفيذ تجربة عملية تحاكي عمليات الإخلاء والإنقاذ.

جانب من إجراء المحاكاة، فيتو

تدريب الطلاب على القفز من الأدوار العليا

وتضمنت المحاكاة تدريب الطلاب على القفز الآمن على المراتب من الطوابق العليا، والنزول بالحبال من الدور الثالث.

جانب من إجراء المحاكاة، فيتو

إلى جانب تطبيقات عملية حول كيفية التعامل مع حالات الاختناق، والكسر، والنزيف، والحروق، مع تنفيذ سيناريوهات متعددة لإدارة المواقف الطارئة وضمان سلامة الأفراد.

جانب من إجراء المحاكاة، فيتو

وأظهر الطلاب التزامًا وانضباطًا متميزًا خلال تنفيذ النموذج العملي، مؤكدين استفادتهم من التجربة التي منحتهم خبرة ميدانية حقيقية في أساليب مواجهة الأزمات وتعزيز ثقافة السلامة داخل البيئة الجامعية.

ويأتي هذا التدريب في إطار حرص جامعة قناة السويس على تنمية قدرات طلابها وتأهيلهم للتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة ومسؤولية، وتعزيز التعاون المستمر مع جمعية الكشافة الجوية في تنفيذ برامج تدريبية وتطبيقية تدعم مهارات العمل الجماعي والتصرف السليم وقت الأزمات.

