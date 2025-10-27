مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تجهيزات البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وفق أحدث التقنيات، بما يحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.

بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعيًا لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية موحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبما يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بموجب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظامًا رقميًا يشتمل على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلًا عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئيًا وذكيًا بما يمكن متخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم التعامل معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

تأتي مدينة العدالة الذكية ضمن الرؤية الأوسع لمصر نحو التحول الرقمي وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة كمركز للحوكمة الحديثة. يتماشى هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية لتحديث مؤسسات الدولة وتحسين تقديم الخدمات من خلال التقنيات المتقدمة، مما يجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وفعالية. ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق منظومة رقمية متكاملة داخل العاصمة، عاكسًا التزام الدولة بتسخير التكنولوجيا للتنمية الوطنية الشاملة.

ومن المتوقع أن يسفر تطبيق هذا البروتوكول عن فوائد ملموسة للمواطنين الساعين للحصول على الخدمات القانونية. فمن خلال تبسيط الإجراءات ودمج الأدوات الرقمية المتطورة، يهدف المشروع إلى تقليل أوقات المعالجة، والحد من العقبات البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في العمليات القضائية. ولن يؤدي هذا التحول نحو نظام عدالة "ذكي" إلى جعل الخدمات القانونية أكثر سهولة في الاستخدام فحسب، بل سيساهم أيضًا في بناء نظام عدلي أكثر كفاءة واستجابة، محققًا في النهاية هدف العدالة الناجزة والمنصفة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.