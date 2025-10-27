فيديو توعوي لـ "معلومات الوزراء" حول علامات تستوجب التوجه العاجل لمركز السموم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو توعويًا يوضح علامات تعاطي المخدرات التي تستوجب التوجه العاجل إلى مركز السموم.

وأكد المركز أن من أبرز هذه العلامات: فقدان الوعي، أو حدوث تشنجات، أو صعوبة في التنفس، أو بطء في ضربات القلب، أو قيء مستمر، أو ألم شديد في الصدر أو البطن، أو تغير في لون الشفاه والوجه إلى الأزرق، أو اضطراب في السلوك والوعي.

وأوضح الفيديو أن سرعة التوجه إلى مركز السموم التابع لأقرب مستشفى جامعي أو حكومي يمكن أن تنقذ حياة المصاب، مشددًا على أهمية عدم الانتظار أو محاولة علاج الحالة في المنزل.

ويأتي هذا الفيديو في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لنشر الوعي المجتمعي حول مخاطر تعاطي المخدرات وطرق التعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

