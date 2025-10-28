الجسد يقرر، ميسي يثير الجدل حول مشاركته في كأس العالم 2026

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغبته في التواجد والمشاركة ببطولة كأس العالم 2026، والمساهمة في حملة منتخب بلاده للحفاظ على اللقب المونديالي.

وأضح “ميسي” في تصريحات صحفية، أنه يرغب أولا في التأكد من قدرته الجسدية على المشاركة في بطولة كأس العالم.

واقترب ميسي من إكمال عامه الـ39، وهو ما يثير الشكوك حول قدرته على اللعب والمشاركة في مستوى تنافسي قوي بحجم بطولة كأس العالم.

وقال قائد إنتر ميامي الأمريكي، على أنه "سيستمع إلى جسده" قبل أن يقرر ما إذا كان بإمكانه المشاركة في نسخة العام المقبل من كأس العالم.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة "NBC News" الأمريكية إنه "أمر رائع أن يتمكن من المشاركة في كأس العالم".

مضيفا: "أود ذلك، أود أن أكون هناك، وأن أكون بصحة جيدة، وأن أكون جزءا أساسيا من مساعدة منتخب بلادي، إن ذهبت إلى هناك".

