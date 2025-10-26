الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي ضد شيكو بانزا، كم حصلت الأرجنتين لمواجهة أنجولا وديا؟

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

سيكون منتخب أنجولا سيكون على موعد مع التاريخ عندما يستضيف منتخب الأرجنتين بطل العالم في مباراة ودية خلال التوقف الدولي المقبل في نوفمبر.

أنجولا ضد الأرجنتين

وتستضيف أنجولا، بقيادة شيكو بانزا لاعب الزمالك الحالي، الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، في مباراة ودية يوم 14 نوفمبر، ضمن احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم دفع لنظيره الأرجنتيني حوالي 10 ملايين دولار لهذه المباراة الفريدة، مشددة على ضرورة حضور "التانجو" بجميع عناصره الأساسية، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي.

وستكون هذه المرة التي التي يلعب فيها منتخب أنجولا ضد الأرجنتين؛ لذلك ستكون مباراة تاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النجم ليونيل ميسي عيد الاستقلال شيكو بانزا ليونيل ميسي منتخب انجولا منتخب الأرجنتين

مواد متعلقة

اليوم، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض

بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي، موعد مباراة الأهلي القادمة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة الهرم، العثور على طفل متوفى وشقيقته مصابة واختفاء الأم وابنها الأصغر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية