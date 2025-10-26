ميسي ضد شيكو بانزا، كم حصلت الأرجنتين لمواجهة أنجولا وديا؟

سيكون منتخب أنجولا سيكون على موعد مع التاريخ عندما يستضيف منتخب الأرجنتين بطل العالم في مباراة ودية خلال التوقف الدولي المقبل في نوفمبر.

أنجولا ضد الأرجنتين

وتستضيف أنجولا، بقيادة شيكو بانزا لاعب الزمالك الحالي، الأرجنتين، بقيادة ليونيل ميسي، في مباراة ودية يوم 14 نوفمبر، ضمن احتفالات البلاد بعيد الاستقلال.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم دفع لنظيره الأرجنتيني حوالي 10 ملايين دولار لهذه المباراة الفريدة، مشددة على ضرورة حضور "التانجو" بجميع عناصره الأساسية، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي.

وستكون هذه المرة التي التي يلعب فيها منتخب أنجولا ضد الأرجنتين؛ لذلك ستكون مباراة تاريخية.

