أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يظهر مع عضو اتحاد جدة بعد أزمة ليفربول.. ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة ديكيداها

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع مسؤول في نادي اتحاد جدة السعودي، في أعقاب الأزمة الأخيرة التي فجرها اللاعب مع الريدز.

صلاح حذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

انتهت مباراة أستون فيلا الإنجليزي أمام مضيفه فريق جو أهيد إيجلز الهولندي، بنتيجة 2-1 لإيجلز، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدفي جو أهيد إيجلز، ماتيس سوراي في الدقيقة 4، ماتيس ديجل في الدقيقة 61، بينما أحرز إيفان جويساند هدف أستون فيلا في الدقيقة 4.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي، المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كلا من:

نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليواصل بذلك "البرغوث" مسيرته مع الفريق في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

النادي الأمريكي نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، مقطع فيديو ظهر فيه ليونيل ميسي وهو يوقّع على عقد جديد، خلال وجوده في ملعب إنتر ميامي الجديد.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، حيث خاضوا تدريبات فنية وبدنية.

بدأ الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز دراسة فريق التأمين الإثيوبي بالفيديو قبل مواجهته الاحد القادم في دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجهاز الفني لفريق بيراميدز علي بعض مباريات الفريق الإثيوبي الاخيرة وابرزها مبارتيه أمام مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بالبطولة ليتم دراستها بشكل دقيق وتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق.

لجنة المسابقات الخاصة بمراحل الفئات السنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارات صارمة في أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز، ضمن منافسات دوري مواليد 2007.

وقرر الحكم عدي إبراهيم إلغاء المباراة بعد دقائق من انطلاقها بعد اعتراضات كبيرة من جانب إدارة نادي بيراميدز على احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقائق الأولى.

أكد قائد نادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، أنه دعا إلى اجتماع للاعبين في أعقاب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، لكنه أصر على أنه لم يكن اجتماع "قمة أزمة".

وجاءت خسارة الريدز يوم الأحد (2-1) أمام يونايتد في أنفيلد لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي للفريق، وهذه الخسارة تركت ليفربول في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن المتصدر آرسنال.

