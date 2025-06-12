الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

الصور الأولى لحادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل على محور الضبعة

حادث الضبعة، فيتو
حادث الضبعة، فيتو

شهد طريق محور الضبعة بعد الطريق الإقليمي حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى نقل، مما أسفر عن إصابة 49 شخصًا.

وحصل موقع فيتو على صور من موقع الحادث.


وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات المرور مدعومة بسيارات الإسعاف والأوناش إلى موقع التصادم، حيث تم العمل على رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

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طريق محور الضبعة الطريق الاقليمى سيارات الإسعاف مستشفى زايد المركزي النيابة العامة

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