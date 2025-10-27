لحظة تشييع جثامين ضحايا حادث اللبيني (فيديو وصور)

شيع أهالي منطقة الهرم جنازات أم وأطفالها الثلاثة إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بمحافظة الفيوم وسط حضور مهيب وحالة من الحزن انتابت الجميع.

وأمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثامين أطفال ضحايا اللبيني ووالدتهم، بعد قتلهم على يد عشيق الأم، وتسلم والد الأطفال الجثث لتشييع الجثامين.

استمعت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة لأقوال رب الأسرة ووالد أطفال ضحية جريمة منطقة اللبيني بالهرم، بعد العثور على طفل متوفى وشقيقته مصابة بإصابات بالغة توفيت لاحقا، وسط اختفاء والدتهما وطفلهما الأصغر منذ ما يقارب 20 يوما.

وكشف رب الأسرة والد الأطفال بالتحقيقات أن زوجته وأبناءه مختفون منذ 20 يوما، بعد خروجهم من مسكن الزوجية ولا يعرف عنهم أي معلومات، وانقطع الاتصال بزوجته وأبنائه، وليس لديه أي معلومة عن سبب اختفائهم.

وأضاف أن زوجته زيزي (32 عامًا)، تركت منزل الزوجية برفقة الأطفال الثلاثة (سيف، جنى، مصطفى) إثر خلافات أسرية، وقالت إنها ستذهب إلى منزل أسرتها، لكنهم اختفوا بعدها ولم يتمكن من العثور عليهم رغم محاولاته.

وأضاف الأب أنه حرر محضرا بالواقعة برقم 15616 لسنة 2025 إداري الهرم في 5 أكتوبر الجاري بعد أن علم أن زوجته لم تتوجه إلى منزل أسرتها كما ادعت.

وتوفيت الطفلة جني متأثرة بإصاباتها بتجمع دموي بالبطن، بعد أن ألقاها مجهولون من توكتوك بصحبة جثة شقيقها سيف.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل وفتاة أمام مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

و بالفحص تبيّن أن الجثة لطفل يُدعى سيف، يبلغ من العمر نحو 11 عامًا، وقد فارق الحياة، فيما عُثر على شقيقته جنى، 13 عامًا، مصابة بتجمع دموي بالبطن وحالتها حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" ألقوا الطفلين أمام العقار القريب من مدرسة الفرقان، ثم لاذوا بالفرار.

بلاغ بالاختفاء منذ ثلاثة أسابيع

وأفادت المعلومات بأن الطفلين كانا قد تم الإبلاغ عن اختفائهما منذ نحو 3 أسابيع، عقب نشوب خلافات أسرية بين والدتهما ووالدهما، حيث غادرت الأم المنزل مصطحبة أبناءها الثلاثة: جنى، سيف، ومصطفى (الأصغر)، والذي لا يزال مجهول المصير حتى الآن.

تحركات النيابة العامة

انتقلت النيابة العامة بالجيزة إلى موقع الحادث لمعاينته، يرافقها فريق من خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث جرى رفع الآثار المادية من المكان ومناظرة الجثمان، إلى جانب التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار.

كما كلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثة الطفل سيف لبيان سبب الوفاة وتحديد طبيعة الإصابات وملابساتها، فيما أمرت بفحص جميع الأدلة المادية المرفوعة من موقع الجريمة.

تكليفات وتحريات مكثفة

وجهت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف الجناة ودوافع ارتكاب الجريمة، كما كلفت فرق البحث بـ تتبع خط سير الأم وطفلها المفقود مصطفى، وفحص علاقات الأسرة والمحيطين بهم، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في نطاق الحادث.

كما استدعت النيابة أفراد الأسرة وأقاربهم لسماع أقوالهم في محاولة للوصول إلى خيط يكشف تفاصيل الجريمة الغامضة التي هزت الرأي العام بمنطقة الهرم.

