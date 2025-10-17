الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقيب التشكيليين يفتتح معرض "أطلال" للفنان حسين قطنه بجاليري ضي غدًا

نقابة التشكليين
نقابة التشكليين

 يفتتح الفنان طارق الكومي نقيب التشكيليين، في السابعة من مساء غد السبت 18 أكتوبر، بجاليري ضي المهندسين، معرض الفنان التشكيلي حسين قطنه، ويحمل عنوان “أطلال”. 


يستمر المعرض حتى 12 نوفمبر المقبل، ويتضمن 45 لوحة تمثل آخر ما أبدعه الفنان من أعمال، يتناول فيها ملامح من البيئة الشعبية المصرية والتراث والطبيعة بأسلوب يمزج بين التجريدية والتكعيبية.


وقال الدكتور محمد هشام قنديل، مدير مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعرض يأتي في إطار دعم جاليري ضي للتجارب الفنية الأصيلة والراسخة في المشهد التشكيلي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن تجربة حسين قطنه تتميز ببحثها الجمالي وعمقها الإنساني، وتقدم إضافات نوعية للحوار التشكيلي المعاصر.


  معرض “أطلال” فرصة مهمة لعشاق الفن التشكيلي للتعرف على أحدث إبداعات الفنان، ومتابعة مسيرته التي تجمع بين الأصالة والبحث المستمر عن صياغات بصرية جديدة.


ولد الفنان حسين قطنه في 15 يناير 1961، وتخرج في كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان (قسم التصوير) عام 1985.حصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة المصرية لمدة أربع سنوات بدأت عام 2021 وما زالت مستمرة حتى الآن، كما يمتلك خبرة فنية مميزة في مجال الخط العربي، حيث حصل على دبلوم في الخط العربي وتخصص في فنون التذهيب لمدة ست سنوات، مما أضاف إلى أعماله بعدًا جماليًا وروحيًا فريدًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتيليه العرب للثقافة والفنون الثقافة المصرية الدكتور محمد هشام الخط العربي الفنان طارق الكومي الفن التشكيلى الفنان التشكيلي جاليري ضي المهندسين

مواد متعلقة

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

كواليس تصوير فيلم شمس الزناتي 2 لـ محمد إمام (صور)

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية