القسام: سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم في غزة

أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" أنها ستقوم بتسليم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم الاثنين في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

أمجد الشوا، مرشح التوافق لتولي إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية

أمجد الشوا، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن حركة حماس والسلطة الفلسطينية اتفقتا على تعيين الحقوقي أمجد الشوا، رئيسًا للجنة تكنوقراطية تتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وينتظر هذا التوافق موافقة أمريكية رسمية على القرار.

توافق على تولي أمجد الشوا لجنة إدارة غزة

وكشفت التقارير العبرية، أن واشنطن تدرس الموافقة على تعيين أمجد الشوا، نظرًا لكونه شخصية مدنية مستقلة تحظى بقبول دولي، فيما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه قريب من حماس دون انتماء تنظيمي، مع حفاظه على علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة.

أمجد الشوا، ولد في مدينة غزة في 24 أبريل 1971، وحاصل على دبلوم تأهيل المعلمّين للصم عام 1991، ودرجة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة القدس المفتوحة عام 1995، ودرجة الماجستير في الدراسات الأمريكية من جامعة القدس أيضًا عام 2008.

يشغل أمجد الشوا منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "PNGO" في قطاع غزة، ونائب المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ICHR/ ديوان المظالم".

السيرة الذاتية لـ أمجد الشوا مرشح حماس وفتح

عمل أمجد الشوا، كوجه تنسيقي بين المنظمات الأهلية المحلية والدولية، وكان من الأصوات البارزة التي تندّد بتضييق دخول المساعدات والتجويع الإسرائيلي المتعمد ضد المدنيين في القطاع خلال حرب الإبادة.

تحت مظلة PNGO، نظّم أمجد الشوا ورش تدريب في مجال المناصرة، إدارة الطوارئ، وتنسيق الإغاثة بين الفاعلين المحليين والدوليين.

وقام أمجد الشوا بتنسيق حملة دولية لرفع الحصار عن غزة، والدعوة إلى إنهاء الحصار وتعزيز الدعم الدولي للقضايا الفلسطينية.

وفي وقت سابق قال القيادي في حماس خليل الحية إنه ليس لدى الحركة أي تحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، وأوضح أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن.

